مصدر يؤكد ارتباط فنان مصري شهير بإعلامية ويكشف موعد زفافهما

أكد موقع "القاهرة 24" نقلا عن مصدر مقرب، ارتباط الفنان المصري تامر عاشور بالإعلامية نانسي نور، المذيعة بقناة "إكسترا نيوز".

وحسب "القاهرة 24"، أكد المصدر صحة الأنباء المنتشرة عن ارتباط الفنان تامر عاشور من الإعلامية نانسي نور.

ونقل "القاهرة 24" عن المصادر أن تامر عاشور ونانسي نور قررا إقامة حفل زفاف كبير يجمع الأهل والأصدقاء خلال الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الفنان تامر عاشور كان قد تزوج مرة واحدة من فتاة تدعى سمر أبو شقة عام 2017، وحدث الانفصال بعد مدة قصيرة بسبب عدم التوافق ولكنه أعلن الخبر بعد مرور ستة أشهر، وأنجب منها ابنته الوحيدة "أيام".

المصدر: "القاهرة 24"