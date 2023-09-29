افتتاح مهرجان الكتاب الدولي في بودابست بمشاركة روسيا

افتتح الخميس 28 سبتمبر بمشاركة روسيا مهرجان الكتاب الدولي الـ28 في بودابست الذي نظمته جمعية ناشري وبائعي الكتب في هنغاريا.

ويمثل روسيا في هذا المهرجان معهد الترجمة، بصفته منظمة غير تجارية من شأنها ترويج الأدب الروسي ودعم الناشرين والمترجمين من اللغة الروسية إلى اللغات الجنبية.

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وتم نشر الجناح الروسي في متنزه ميليمناريش حيث يقام المهرجان، ويتضمن الجناح كتب دور الطباعة والنشر الروسية الرائدة، بما في ذلك الأدب الروائي وأدب الأطفال والأدب التاريخي والتنويري. واحتلت جزء من الجناح الكتب باللغة الهنغارية التي أصدرت بدعم من معهد الترجمة. وتتاح لضيوف المهرجان فرصة لمشاهدة الأفلام الوثائقية عن الأدب الروسي والقيام بجولات افتراضية في آثار ومعالم أدبية والاستماع إلى أحاديث أدلى بها الكتاب الروس.

وستقام على هامش المهرجان حفلات توقيع الكتب بمشاركة تاتيانا فوسكوفسكايا مديرة جائزة "الكتاب الكبير" والحائزين على تلك الجائزة سيرغي بيلياكوف وفيكتور ريميزوف وغيرهما من الكتاب الروس.

وتتزامن مع إقامة المهرجان فعاليت ثقافية يقيمها مركز الثقافة الروسية في بودابست، بما فيها الأمسية الموسيقية بمناسبة الذكرى الـ150 لميلاد الموسيقي الروسي العظيم سيرغي رخمانينوف والأمسية الدبية بمناسبة الذكرى الـ130 لميلاد الشاعر الروسي فلاديمير ماياكوفسكي.

يذكر أن مهرجان الكتاب الدولي نشارك فيه 140 دارا للطباعة والنشر تمثل غالبيتها البلدان الأوروبية. وستستمر أعمال المهرجان لغاية 1 أكتوبر.

المصدر: تاس