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هالة سرحان لمحمد رمضان: "انزل من على المسرح!"

الثقافة والفن

هالة سرحان لمحمد رمضان:
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طالبت الإعلامية المصرية هالة سرحان الفنان المصري محمد رمضان بالنزول عن المسرح لحظة تسلمه جائزة تكريمه في مهرجان الفضائيات العربية، حيث اعتبر البعض ذلك موقفا محرجا.

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وطالبت سرحان محمد رمضان التي يبدو أنها كانت تمازحه بالنزول من على المسرح بعد صعوده، لتنادي على اسمه مرة أخرى وتصفه بـ"جعفر المصري" بدلا من "جعفر العمدة".

ونشر بعد ذلك الفنان المصري صورا له مع الإعلامية هالة سرحان وهو يقبل يدها، حيث يبدو أن الأمر كان مجرد مزحة وليس إحراجا للفنان المصري.

وانطلقت أمس الدورة الـ 14 من مهرجان الفضائيات العربية فى أحد الفنادق الكبري بالتجمع، وحرص على التواجد مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان محمد رمضان، درة، أحمد فهيم وغيرهم.

كما تم تكريم كل من دنيا سمير غانم، محمد سامي ، مي عمر ، هاني البحيري ، زينة، اسعاد يونس ، كارمن سليمان ، هنا الزاهد ، رنا رئيس.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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