مخرج مصري يعتذر من الشعب المغربي بسبب استخدامه لمصطلح "مسيء"

وجه المخرج المصري عمر هلال مخرج فيلم "فوي فوي فوي"، رسالة اعتذار للشعب المغربي، بسبب ذكره مصطلح اعتبر "إساءة" لهم خلال العرض الخاص للعمل.

وعلى حسابه في "إنستغرام"، اعتذر عمر هلال من الشعب المغربي، بسبب استخدام مصطلح "الماروكيني"، قاصدا المغاربة المهاجرين بطرق غير شرعية في الدول الأوروبية.

وكتب عمر هلال "توضيح واعتذار وحب للجمهور في المغرب الشقيق.. بعض الأخوة المغاربة أساؤوا فهمي عندما ذكرت أن الإيطاليين يسمون عرب شمال إفريقيا الذين دخلوا البلد بهجرة غیر شرعیة بـ(ماروكيني).. للأسف هذه حقيقة مرة يعانيها أبناء هذا الشعب العظيم، ولكن ليس فقط هم، بل جميع العرب الذين آل بهم الحال لتقبل أوضاع عمل شاقة ومعیشة ضنكة هناك".

وأضاف هلال "المصريون وغيرهم من العرب يعملون في الظلام بأوروبا، والحياة ليست كما كانوا يتوقعون، الفيلم يحث كل من تراوده نفسه بالتفكير في الهجرة غير الشرعية ألا يقدم عليها، وهذا ليس تقليلا من أي إنسان يعمل بشرف في أي عمل مهما كان، ولكن ألا يعمل تحت ضغط وخوف من السلطات".

وتابع: "صنعت هذا الفيلم أملا في تحسن الحال لأبناء وطننا العربي الغاليين، الذين يضحون أحيانا بحياتهم في عرض البحر، بحثا عما يعتقدون أنها حياة أفضل".

وختم المخرج المصري قائلا: "أعتذر من كل قلبي إذا كان هذا قد أخذ على أنه تقليل من شأن الشعب المغربي العظيم، من لا يعلم فإن أهلي في الأصل مغاربة، وأعشق هذا البلد ولدي العديد من الصداقات مع مغاربة داخل وخارج المغرب، أكرر أسفي حقكم عليا بالزاف".

وكانت كشفت لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في "الأوسكار"، عن ترشيحها لفيلم فوي فوي فوي مؤخرا، للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي بـ"الأوسكار"، في حين أنه من المقرر أن تستقبل جائزة "الأوسكار" ترشيحات الدول على جائزة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية، ثم يتم اختيار الأفلام المنافسة، ويتم الإعلان عنها فيما بعد.

المصدر: RT