مصالحة بين الفنان محمد رمضان مع الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على المسرح (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تصالح الفنان المصري الشهير محمد رمضان مع الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على مسرح حفل توزيع جوائز "الموركس دور" في لبنان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو بشكل كبير، حيث صعد محمد رمضان إثر تكريمه بجائزة "أفضل فنان عربي" عن مسلسل "جعفر العمدة"، وتبادل القبل والأحضان مع نوال الزغبي، وتحدثا أمام الجمهور بطريقة طريفة عن الخلاف الذي نشب بينهما، وأضاف رمضان: "كل الحب لنوال الزغبي وأنا واحد من جمهورها"، لترد عليه: "أنا بحبك قوي، أنت فنان قدير وقوي".

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "الأهضم والأجمل على الإطلاق نجمة النجوم نوال الزغبي ألف مبروك الجوائز ومحمد رمضان فنان مبدع و يستاهل..شرفتوا الجمهور والفن العربي .. بجد ألذ مصالحة عالهوا فرحتوا قلوبنا"، وأضاف آخر: "وأخيرا تصالح محمد رمضان..أنا حابة سميه جعفر العمدة من كتر ما تابعت مسلسله الرائع برمضان مع حبيبة قلوبنا النجمة الذهبيه نوال الزغبي ومبروك الجائزة".

الاهضم و الاجمل على الاطلاق نجمة النجوم #نوال_الزغبي الف مبروك الجوائز و #محمد_رمضان فنان مبدع و يستاهل شرفتوا الجمهور و الفن العربي .. بجد ألذ مصالحة عالهوا فرحتوا قلوبنا😂❤️🙏🏻#murexdor2023 — kimo (@nonafan1) September 17, 2023

وكان قد شب خلاف بين الفنان محمد رمضان والفنانة نوال الزغبي لأول مرة عندما حلت الزغبي ضيفة بأحد البرامج التلفزيونية، وبسؤالها عن رأيها في أغاني رمضان وعن إمكانية تعاونها معه في عمل غنائي قالت: "أنا لما أعمل دويتو أعمله مع وائل كافوري أو عمرو دياب الناس الكبار أو معملش، ولو عايزة أمثل أما أمثل مع ناس كبار أو مش همثل".

في حين رد عليها الفنان المصري على طريقته وقام بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" من أغنيته "نمبر وان" في إشارة على نجاحه الساحق خلال الفترة الماضية وشعبيته الجارفة بالوطن العربي.

المصدر: RT + "مصراوي"