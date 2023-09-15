افتتاح مهرجان السيرك الدولي "بلا حدود" في بطرسبورغ (فيديو)

افتتح في مدينة بطرسبورغ المهرجان العالمي الثاني للسيرك "بلا حدود" حيث سيتضمن اليوم الأول للمهرجان المنافسة في 11 فعالية.

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ويقام المهرجان في قاعة السيرك الكبير (سيرك تشينيزيللي) وسوف يستمر إلى يوم 17 سبتمبر الجاري. ويعتبر هذا السيرك، أول سيرك حجري ثابت افتتح في الإمبراطورية الروسية عام 1877 ومنذ ذلك الحين أصبح من معالم المدينة التي تجذب المواطنين والسياح.

وقد وصفت وزيرة الثقافة الروسية أولغا لوبيموفا، هذا المبنى بأنه "المكان الذي تصبح فيه الأفكار الإبداعية والحرفية ملكية عامة وفي متناول الجميع".

وتقول: "ستتمكنون اليوم من الاقتراب من عالم السيرك المذهل، الذي لا توجد فيه حدود ولا شيء مستحيل". وعبرت الوزيرة عن تمنياتها للفنانين بالنجاح، وإبهار المشاهدين بفعالياتهم.

ورحب رائدا الفضاء الروسيان سيرغي بروكوبيف وقسطنطين بوريسوف بالمشاركين في المهرجان وتمنيا لهم النجاح، ووفقا لهما الفضاء وفن السيرك متحدان (قيادة لا جدال فيها).

وجاء في رسالة الترحيب: "لقد كانت روسيا وستبقى رائدة في الفضاء. والسيرك الروسي هو أحد أقدم وأفضل سيرك في العالم".

المصدر: تاس