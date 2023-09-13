فريق سعودي يحصد جائزة الأفضل في العالم في "التفكير الابتكاري" ببطولة دولية!

فاز فريق "أوريكس" السعودي بجائرة أفضل فريق في العالم في "التفكير الابتكاري"، في بطولة "فورمولا 1" المقامة في سنغافورة.

تمكّنت 3 فرق سعودية مشاركة في برنامج "فورمولا 1 في المدارس"، من التأهل للمسابقة الدولية في سنغافورة، بعد جولات عدة من المنافسة المحلية التي أقيمت على مستوى البلاد، بمشاركة 200 طالب من 50 مدرسة ضمتها 5 مدن سعودية، ليفوز فريق "أوريكس" بجائزة الأفضل في "التفكير الابتكاري".

وتقام بطولة "فورمولا 1 في المدارس"، برعاية "مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)"، لتعزيز الابتكار والتعليم في المجال الرياضي والعلمي والتقني.

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وكان مركز "إثراء"، قد أعلن عن أسماء 3 فرق غادرت السعودية في سبتمبر 2023، للمشاركة في الحدث الدولي، إذ حصد فريق "شاهين" من مدينة الظهران المركز الأول ويليه فريق "أوريكس" ثم فريق "عبية".

وأُعلن خلال الحفل الختامي، الذي أقيم في مركز "إثراء"، عن الاستعدادت للبطولة الدولية وكيفية تهيئة الطلاب، بما يتواكب مع معايير "فورمولا 1 العالمية"، الذي ستتنافس بها أكثر من 55 دولة حول العالم.

وتحدث مدير المركز "عبدالله الراشد"، للمشاركين في برنامج "فورمولا 1 في المدارس" قائلا: "نعوّل كثيراً على أبناء وبنات المملكة في مواصلة التميّز، من تصميم وتصنيع وتسويق وقيادة السيارات من حلبة إثراء، إلى قيادة مستقبل الشغف والإبداع في المملكة والعالم".

وعلى هامش الحفل الختامي، استضاف البرنامج بطل الرالي "مبارك الهاجري"، و هو من أبرز الأسماء العربية في بطولة الشرق الأوسط للراليات، و بدوره تحدث "الهاجري" عن الفرصة الهامة التي قدمها مركز "إثراء"، للطلبة ليكونوا أبطالا عالميين، قادرين على خوض غمار التحدي، مشيرا إلى أن مطبخ صناعة "فورمولا 1" سيكون في السعودية.

المصدر: وكالات + RT