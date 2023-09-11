الإيراني "بدون اتفاق مسبق" يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان "قازان" للأفلام الإسلامية

فاز فيلم "بدون اتفاق مسبق" للمخرج الإيراني بخروز شعيبي بالجائزة الكبرى في مهرجان "قازان" الدولي الـ19 للسينما الإسلامية.

وقال منظمو المهرجان إن المخرج نال كذلك جائزة مالية قدرها مليون روبل.

وبحسب سيناريو فيلم "بدون اتفاق مسبق"، عندما بلغت فتاة إيرانية تدعى ياسمين من العمر 6 أعوام (نفس عمر ابنها الآن)، انتقلت هي وعائلتها إلى برلين. وكان عليها أن تعود إلى إيران لحضور جنازة والدها. ويعاني ابنها من مرض التوحد، مما يجعل من الصعب عليها الذهاب في رحلات طويلة. وعند وصولها إلى إيران، تتفاجأ ياسمين، التي بالكاد تعرف والدها، باكتشاف تركة متبقية لها من أبيها. وأن الإقامة القصيرة وغير المرغوب فيها في موطن والدها والالتقاء بأصدقائه تجبر ياسمين على إلقاء نظرة جديدة على الحياة والموت.

يذكر أن اللجنة المنظمة لمهرجان "قازان" الدولي التاسع عشر للسينما الإسلامية تلقت العام الجاري 712 طلبا للمشاركة من 44 دولة.

وتضمن برنامج المسابقة 52 فيلما تمثل 21 دولة بينها الجزائر، بنغلاديش، بريطانيا، اليونان، مصر، الهند، العراق، إيران، كازاخستان، قرغيزستان، المغرب، نيبال، عمان، باكستان، روسيا، المملكة العربية السعودية، السنغال، سوريا، طاجيكستان، تونس، وتركيا.

وتم تقديم عشرة أفلام لكل منها من فئات "الأفلام الروائية الطويلة" و"الأفلام الروائية القصيرة" و"الأفلام الوثائقية الطويلة" و"الأفلام الوثائقية القصيرة"، وكان هناك 12 فيلما أخرى في المسابقة التي تشمل أفلاما من إنتاج جمهورية تتارستان الروسية.

جدير بالذكر أن مهرجان "قازان" الدولي للسينما الإيرانية أقيم في 5 - 9 سبتمبر الجاري في عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

المصدر: تاس