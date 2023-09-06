مجلس عزاء في دبي للراحل كريم العراقي بحضور القيصر وعدد هام من المشاهير

أقامت السفارة العراقية في دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس عزاء للشاعر كريم العراقي الذي توفي يوم الجمعة الماضي في أحد مشافي أبوظبي، عن عمر ناهز 68 عاما.

وحضر العزاء عدد من نجوم الفن والشعر، أبرزهم الفنان العراقي كاظم الساهر والفنان العراقي نصير شمة.

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ونظمت سفارة جمهورية العراق في دولة الامارات العربية المتحدة والقنصلية العامة لجمهورية العراق في دبي والامارات الشمالية مجلس عزاء الفقيد يوم الثلاثاء 5 سبتمبر، في قاعة فندق انتركونتيننتال -فيستيفال دبي.

كما أقيم مجلس عزاء كبير من قبل عائلة الشاعر الراحل كريم العراقي في أحد مساجد العاصمة العراقية بغداد، اختُتم مساء الاثنين، والذي حضرته شخصيات فنية وسياسية هامة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لمجلس العزاء.

وتوفي كريم العراقي فجر الجمعة 1 سبتمبر بعد صراع مرير مع مرض السرطان، والذي كان قد أعلن عن تطورات حالته الصحية ومعاناته مع المرض في أكتوبر من العام ماضي، قائلا في تصريحات صحفية آنذاك إنه فقد النظر بأحد عينيه، كما تساقط شعره.

المصدر: السومرية