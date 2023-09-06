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بالأحمر الساحر.. جورجينا تعوض غياب نجوم هوليود عن مهرجان البندقية السينمائي (صور)

الثقافة والفن

بالأحمر الساحر.. جورجينا تعوض غياب نجوم هوليود عن مهرجان البندقية السينمائي (صور)
جورجينا رودريجيز
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خطفت جورجينا رودريجيز، حبيبة لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو الأنظار، خلال مشاركتها في مهرجان البندقية السينمائي الدولي بنسخته الـ80.

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واختارت جورجينا فستانا أحمر اللون من ماركة "vetements"، مع قفازات باللون الأبيض، وارتدت عقدا عريضا من الماس يتدلى منه حجر أحمر ضخم، فيما تركت شعرها منسدلا على كتفها.

وأثارت إطلالة جورجينا إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادات باختياراتها الجميلة لملابسها خلال كل المناسبات.

وأقيم حفل افتتاح المهرجان وسط أجواء باهتة وغير مفعمة بالحيوية والزخم، بسبب خلو السجادة الحمراء من النجوم العالميين بسبب إضراب ممثلي هوليوود، الذي يمنعهم من المشاركة في أي فعاليات أو مهرجانات.

وكشف ألبرتو باربيرا، رئيس مهرجان البندقية السينمائي الدولي، أن عددا من النجوم، اعتذروا عن عدم حضور الدورة الـ 80، مثل بينلوبي كروز، وفلورنس بيو، وآنا هاثاوي، ونيكول كيدمان، وغيرهم، بسبب إضراب ممثلي هوليوود، الذي بدء الشهر الماضي، موضحا أنه يتفهم سبب اعتذارهم.

بالأحمر الساحر.. جورجينا تعوض غياب نجوم هوليود عن مهرجان البندقية السينمائي (صور)
بالأحمر الساحر.. جورجينا تعوض غياب نجوم هوليود عن مهرجان البندقية السينمائي (صور)
بالأحمر الساحر.. جورجينا تعوض غياب نجوم هوليود عن مهرجان البندقية السينمائي (صور)
بالأحمر الساحر.. جورجينا تعوض غياب نجوم هوليود عن مهرجان البندقية السينمائي (صور)
بالأحمر الساحر.. جورجينا تعوض غياب نجوم هوليود عن مهرجان البندقية السينمائي (صور)

المصدر: RT

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