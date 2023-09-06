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فنانة لبنانية مقيمة بالكويت تخرج عن صمتها وتكشف تعرضها للتحرش واستغلال حالة والديها (فيديو)

الثقافة والفن

فنانة لبنانية مقيمة بالكويت تخرج عن صمتها وتكشف تعرضها للتحرش واستغلال حالة والديها (فيديو)
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 كشفت الممثلة اللبنانية المقيمة بالكويت  ليلى عبد الله، عن تعرضها للتحرش بعمر 6 سنوات، حيث استغل المتحرشون الحالة الصحية لوالديها الأصمين.

وفي مقابلة مع "AB TALKS"، أوضحت ليلى عبد الله قائلة: "تعرضت للتحرش من 3 أشخاص مختلفين بسبب استغلالهم أن والداي لا يسمعان".

وأضافت "هذا الشعور خبأته في قلبي.. لم أتكلم عن هذه المواقف لأحد ولا حتى لأهلي، لأنهم لو عرفوا سيموتون من القهر، وأعلم أنهم لن يستطيعوا القيام بشيء لأنهم من فئة الصم والبكم وهم طيبون ويحبون السلام".

وأضافت أن والدتها ووالدها: "كانا واثقين في هؤلاء الأشخاص.. كنت أشعر أن حياتهم ستنتهي لو قلت لهم أنهم عرضوني لهذا الأذى في حياتي".
وأردفت: "أتذكر أني تعرضت لهذه الحوادث بعمر 6 أو 7سنوات، وفي عمر 9 سنوات، و11 سنة".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة الفنانة، حيث أعربوا عن تعاطفهم معها، وحزنهم لما أصابها.

فنانة لبنانية مقيمة بالكويت تخرج عن صمتها وتكشف تعرضها للتحرش واستغلال حالة والديها (فيديو)

المصدر: RT

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