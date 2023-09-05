افتتاح معرض "تولستوي وغاندي" في نيودلهي

افتتح في نيودلهي اليوم معرض "تولستوي وغاندي" احتفاء بالذكرى الـ195 لميلاد ليف تولستوي الكاتب والمفكر الروسي العظيم، في "البيت الروسي" (مركز العلوم والثقافة) بالعاصمة الهندية.

وحسب وكالة "تاس" الروسية فإن الفعالية بدأت بوضع الزهور على النصب التذكاري للكاتب الروسي في شارع تولستوي - مارج.

وقال أوليغ أوسيبوف، رئيس مكتب "روس سوترود نيتشيستفو" ( المركز الروسي للعلوم والثقافة سابقا) في الهند، إن ذكرى الكاتب الروسي العظيم محفوظة بعناية في الهند.

وأضاف: "تولستوي بالنسبة للهنود شخص تواصل مع المهاتما غاندي وأثر على نظرته للعالم. ولاحظ الهنود تشابها في فكره وفكر المهاتما، بما في ذلك بشأن عدم مقاومة الشر بالعنف".

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وأشار إلى أنه ليس من قبيل الصدفة أنه اجتمع اليوم العشرات من الضيوف عند النصب التذكاري للكاتب والمفكر والفيلسوف الروسي العظيم، وذلك على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي تم اتخاذها في نيودلهي عشية قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد يومي 9 و10 سبتمبر الجاري، ومشاكل متعلقة بالوصول إلى وسط المدينة.

وكان بين ضيوف الفعالية مواطنون روس، وطلاب يدرسون اللغة الروسية، ودبلوماسيون، وصحفيون وضيوف من المواطنين الهنود.

بعد ذلك تم افتتاح معرض في البيت الروسي يتضمن نسخا من الرسائل المتبادلة بين تولستوي وغاندي، ووثائق تاريخية أخرى.

وأوضحت يوليا أريايفا، رئيسة المجموعة الثقافية ومستشارة السفارة الروسية في الهند، أن المعرض تم إعداده من قبل وزارة الخارجية الروسية.

وقالت: "تم تقديم هذا المعرض لأول مرة على هامش معرض "دلهي" الدولي للكتاب في مارس الماضي. واليوم نقدمه في البيت الروسي في الأيام التي يحتفل فيها العالم بالذكرى الـ195 لميلاد الكاتب الروسي العظيم".

وقال دالبر سينغ ضيف المعرض ورئيس المنظمة الدولية "جمعية شعوب القارة الأوراسية": "الكتاب مثل تولستوي، وألكسندر بوشكين، وفيودور دوستويفسكي هم القوة الناعمة لروسيا في الهند. يعرفهم ويحبهم جميع المثقفين في البلاد ولا يزال الاهتمام بروسيا وكتابها وثقافتها كبيرا".

المصدر: تاس