تفاعل كبير مع ظهور نجم عربي بالزي السعودي في مهرجان البندقية بإيطاليا (فيديو+ صور)
أثارت إطلالة الفنان السعودي الشاب محمد الشهري في مهرجان البندقية السينمائي بإيطاليا في نسخته الثمانين، تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر الشهري في مقطع فيديو متداول وهو يسير على السجادة الحمراء ويرتدي الثوب والشماغ ورداء الجُبة من ماركة "قرمز".
اول يوم لي في مهرجان فينيس السينمائي #venicefilmfestival— محمد الشهري | MoElshehri (@MoElshehri) September 2, 2023
واخترت الاطلاله الاولى تكون تعبر عن الثقافه السعودية بـ ( الجُبة ) واللي تعتبر مستوحاه من التراث القديم لمنطقة الباحه ومن براند سعودي
والنظارات من العالمية ديور
- Glasses: @dior#diorblacksuit
- outfit: @qormuz
Thank… pic.twitter.com/RxuoRa4s7Y
وقال عبر حسابه على "إكس": "اخترت الإطلاله الأولى تكون تعبر عن الثقافه السعودية بالجُبة واللي تعتبر مستوحاه من التراث القديم لمنطقة الباحه ومن براند سعودي والنظارات من العالمية ديور".
شاهدوا اطلالة الفنان محمد الشهري بمهرجان البندقية السينمائي في إيطاليا..!!— د. حنان العتيبي (@Dr_Utaybi) September 2, 2023
من متى البشت السعودي صار كذا؟
السعودي مايلبس بشت عليه تطريز..لا تلعبوا بثقافة السعودية#نرفض_مايحدث_في_بلاد_الحرمين#الاتحاد_الهلالpic.twitter.com/4SMGbG1kdv
وانهالت إشادات المعجبين، "إطلالة ذكية وجميلة.. هيبة.. أبدعت كالعادة.. محمد الرهيب.. والله فخر السعودية كلها ولد العم"، وغيرها من التعليقات التي حصدها النجم السعودي.
شكراً للسعوديين الي يفهمون معنى القوة الناعمة و يأصلون الزي السعودي التقليدي في المحافل العالمية 🇸🇦✨— وجدان فاشن (@wejdanfashion) September 2, 2023
الممثل محمد الشهري في مهرجان البندقية السينمائي بالثوب و الشماغ و رداء الجبّة أو البيدي أو البجاد من علامة قرمز وهو رداء يختص بصناعته أهل الباحة و يُصنع من صوف الغنم الخالص pic.twitter.com/tN2OUPJYYS
والجُبة هي قطعة تأخذ شكل المشلح، ويختص بحرفتها أهل الباحة، مصنوعة من صوف الغنم الطبيعي، مع تفاصيل تحاكي جماليات جبال المنطقة في الأكمام بألوان زاهية. وكانت قد قدمتها ماركة "قرمز" بشكل معاصر في يوم التأسيس.
حضوُره يلغي حضوُر البقية 🤍#محمد_الشهريpic.twitter.com/ZOq63KNBw2— راوند | 𝑅𝐴𝑊𝐴𝑁𝐷 (@Frvi99) September 1, 2023
المصدر: RT