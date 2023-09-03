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تفاعل كبير مع ظهور نجم عربي بالزي السعودي في مهرجان البندقية بإيطاليا (فيديو+ صور)

الثقافة والفن

تفاعل كبير مع ظهور نجم عربي بالزي السعودي في مهرجان البندقية بإيطاليا (فيديو+ صور)
البندقية
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أثارت إطلالة الفنان السعودي الشاب محمد الشهري في مهرجان البندقية السينمائي بإيطاليا في نسخته الثمانين، تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الشهري في مقطع فيديو متداول وهو يسير على السجادة الحمراء ويرتدي الثوب والشماغ ورداء الجُبة من ماركة "قرمز".

وقال عبر حسابه على "إكس": "اخترت الإطلاله الأولى تكون تعبر عن الثقافه السعودية بالجُبة واللي تعتبر مستوحاه من التراث القديم لمنطقة الباحه ومن براند سعودي والنظارات من العالمية ديور".

وانهالت إشادات المعجبين، "إطلالة ذكية وجميلة.. هيبة.. أبدعت كالعادة.. محمد الرهيب.. والله فخر السعودية كلها ولد العم"، وغيرها من التعليقات التي حصدها النجم السعودي.

والجُبة هي قطعة تأخذ شكل المشلح، ويختص بحرفتها أهل الباحة، مصنوعة من صوف الغنم الطبيعي، مع تفاصيل تحاكي جماليات جبال المنطقة في الأكمام بألوان زاهية. وكانت قد قدمتها ماركة "قرمز" بشكل معاصر في يوم التأسيس.

المصدر: RT

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