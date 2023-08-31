مصر.. نقابة الموسيقيين تعلق على أغنية "أساءت" للمرأة المصرية

علق الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة الموسيقيين بمصر، على واقعة "إساءة" المطربين عمر كمال وحمو بيكا للمرأة المصرية، عبر تغيير كلمات أغنية "إنتي معلمة" إلى "إنتي معفنة".

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وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح الفنان حلمي عبد الباقي قائلا: "ده اسمه عبث وليس فنا وعدم احترام لنقابة المهن الموسيقية.. يعني هي أصلا أغنية منيلة ونيلناها أكتر"، لافتا إلى أن قرار إيقافهما يبدأ من يوم 2 سبتمبر.

وفي سياق آخر، تطرق عبد الباقي إلى قضية غناء مؤدي المهرجانات "كزبرة" أغنية "عليا الطلاق"، وتضمنها صورا للعالم الدكتور أحمد زويل، جيث قال: "العالم الكبير زويل عالمي ومصر تفخر به، هذه قامات لا يمكن المساس بها".

وأشار إلى أنه تم استدعاء رضا البحراوي للتحقيق معه بشأن غنائه أغنية "عليا الطلاق كله بيكدب".

جدير بالذكر أن النقيب مصطفى كامل قرر خلال الأيام القليلة الماضية تحويل كل من عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بسبب إهانة المرأة بعد تغيير كلمات "أنتِ معلمة" إلى "أنتِ معفنة".

المصدر: "المصري اليوم"