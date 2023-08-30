المغرب.. حارس سينما يمنع عرض فيلم بسبب مشهد "جريء"

شهدت مدينة أغادير المغربية حادثة غريبة، بعدما اعترض مكلف بحراسة مؤسسة سينمائية على عرض فيلم مغربي لأنه يتضمن "مشهد قبلة"، وغيره بفيلم كوميدي مغربي.

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وأفادت صحيفة "هسبريس" بأن هذه الرقابة على فيلم "موت للبيع" للمخرج البارز فوزي بنسعيدي، الذي يعود تاريخ عرضه الأول إلى سنة 2011، لا علاقة لها بأي سلطات محلية أو وطنية، بل هي "مبادرة من موظف الأمن الذي عنده مفاتيح القاعة، بعد مشاهدته الفيلم في عرضه السابق".

وحدثت الواقعة خلال احتضان سينما الصحراء بأغادير لـ"بانوراما السينما المغربية" خلال شهر أغسطس الجاري، وهي "مبادرة يسعى من خلالها المجلس الجماعي لأغادير إلى إعادة إحياء ثقافة السينما بالمدينة، وتنويع العرض الثقافي لساكنة أغادير وزوارها"، وفق إعلانه الرسمي.

المصدر: هسبريس