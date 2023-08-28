فيلما الرسوم المتحركة الفرنسي والروسي يتصدران تصنيف إيرادات شباك التذاكر في روسيا

احتل فيلم الرسوم المتحركة "روسلان وليودميلا، أكثر من حكاية" الروسي المستوحى من قصيدة الشاعر الروسي ألكسندر بوشكين المرتبة الثالثة في تصنيف إيرادات شباك التذاكر الروسي.

وحصد الفيلم في العطلتين الماضيتين 37 مليون روبل. وبدأ عرضه في 24 أغسطس، وهو يروي قصة البطل الأسطوري روسلان الذي ينقذ حبيبته من الساحر الشرير.

بينما تصدر تصنيف إيرادات شباك التذاكر في روسيا فيلم الرسوم المتحركة الفرنسي" ليدي باغ وقط السوبر"، نهضة القوة"، وحصد في العطلتيْن الماضيتين مبلغا قدره 101.3 مليون روبل. وقد بدأ عرض الفيلم الفرنسي في روسيا في 17 أغسطس الجاري، ويحكى قصة تلميذة تدعى مارينت وصديقها اندريان اللذين يتحولان إلى بطلي السوبر لإنقاذ مدينتهما.

وشغل فيلم العنف "الرهائن" الأمريكي المكانة الثانية في التصنيف وحصد في العطلتين 53.3 مليون روبل.

المصدر: تاس