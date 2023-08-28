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حبس نجم أمريكي لسرقته كيس رقائق بطاطا! (صور)

الثقافة والفن

حبس نجم أمريكي لسرقته كيس رقائق بطاطا! (صور)
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قالت الشرطة الأمريكية إن نجم مسلسل "هانا مونتانا" ميشيل موسو، قضى الليلة الماضية في أحد سجون ولاية تكساس، بعد أن ألقي القبض عليه بتهمة السكر العلني وسرقة كيس من رقائق البطاطس.

وأضافت الشرطة أن موسو، الذي شارك في مسلسل قناة ديزني الشهير منذ أكثر من عقد من الزمان، دخل إلى فندق محلي وأخذ يتناول رقائق البطاطس دون أن يدفع ثمن الكيس.

حبس نجم أمريكي لسرقته كيس رقائق بطاطا! (صور)ميشيل موسو

وذكرت الشرطة أنه عندما طلب الموظف من موسو "الذي بدا مخمورا"، أن يدفع ثمن الوجبة الخفيفة، أساء له لفظيا وغادر دون أن يدفع.

حبس نجم أمريكي لسرقته كيس رقائق بطاطا! (صور)أبطال سلسلة هانا مونتانا ومن ضمنهم ميشيل موسو

وقالت صحيفة "دالاس مورنينج نيوز" إنه تم القبض على الممثل الشاب ووجهت له تهمة سرقة أقل من 100 دولار، ثم اكتشفت الشرطة أن لديه العديد من مخالفات المرور المعلقة.

حبس نجم أمريكي لسرقته كيس رقائق بطاطا! (صور)أبطال سلسلة هانا مونتانا ومن ضمنهم ميشيل موسو

وأمضى موسو ليلة واحدة في مركز احتجاز بمقاطعة روكوول قبل إطلاق سراحه بعد ظهر أمس الأحد، بمجرد دفع الكفالة.

المصدر: نيويورك بوست

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