مطرب مصري يحتفل بتحقيق مليار مشاهدة على "يوتيوب" (فيديو)

احتفل المطرب المصري حمزة نمرة بوصول المشاهدات على قناته بمنصة "يوتيوب" لمليار مشاهدة.

ونشر حمزة مقطع من الأغنية على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وعلق قائلا: "إجمالي مشاهدات اليوتيوب تخطت المليار مشاهدة، شكرا ليكم وشكرا على تشجيعكم وكل كلامكم الحلو اللي طالع من القلب".

يذكر أن المطرب حمزة نمرة قد طرح أحدث أغانيه الجديدة "عالم كدابة" من ألبومه الجديد "رايق" عبر قناته على "يوتيوب".

وأغنية "عالم كدابة" من كلمات حسام سعيد ومن ألحان عمرو الشاذلي وأحمد الشاذلي وتوزيع موسيقي عمرو الخضري.

المصدر: RT + موقع "مصراوي"