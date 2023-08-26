تفاعل كبير في مصر مع ظهور أسما شريف منير "حليقة الرأس".. ووالدها يعلق (فيديو)

أثار ظهور أسما شريف منير "حليقة الرأس" خلال مهرجان القاهرة للدراما، تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الأمر الذي دفع والدها الفنان شريف منير للتعليق.

وفي فيديو نشره عبر حسابه الخاص على "إنستغرام"، قال شريف منير: "ايه الدوشة اللى أنتوا عاملينها دي، وايه الضجة اللى انتوا عاملينها، كل ده عشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا؟ إيه الغلط اللي هي عملته؟ تصرف عادي جدا مفيهوش أي حاجة، اوعوا تفتكروا إني ممكن أجي على بنتي عشان خاطر أكسب رضاكم، دي بنتي اللي مليش غيرها واللي بحبها".

وأضاف: "وبالمناسبة اللوك اللي عملته عاجبني، وأنا مبسوط منها أوي، بس قبل الملايكة والصالحين اللى بيهاجموا وبيقولوا إنها بتعمل كده عشان التريند، وبيقولوا أبوها معرفش يربيها، لا أبوها رباها كويس أوي، وقبل ما تتكلموا بصوا على بيوتكم وأولادكم وعلى الناس اللى حواليكم قبل ما تنتقدوا وتغلطوا وتقولوا متربتش بتلاته تعريفة، أنا أب المفروض أحميها لكنها مسؤولة عن تصرفاتها".

وكانت أسما قد ظهرت عبر صفحتها الشخصية في "إنستغرام" في فيديو في أثناء خضوعها لحلاقة شعرها بالكامل، قبل مشاهدتها في الاحتفال بمرور 60 عاما على الدراما المصرية، وعلقت: "راحة وصفحة جديدة، جزء من الموضوع نفسي ومحاولة لتخطي الأزمات".

وأضافت: "لم أندم على ما فعلت ولا أشجع أحدا على ذلك لأن الموضوع شخصي بالدرجة الأولى". وكشفت أسما عن السبب وراء قيامها بذلك قائلة: "شعري يتعرض للسقوط منذ فترة بجانب تعرضه للحرق بسبب أدوات فرده، بالإضافة للإصابة بالغدة وتأثيرها".

وعلى هامش حضورها حفل مهرجان القاهرة للدراما قالت أسما في تصريحات لوسائل إعلامية مصرية "هناك خطوات قادمة في حياتها تتطلب ما فعلت، ولم تستشر أحدا سوى ابنتها التي شجعتها على قرارها الجريء".

المصدر: RT