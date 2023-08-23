مصر.. الموسيقار الشهير عمر خيرت يعتذر عن حفل ويوجه رسالة لجمهوره

أعلن الموسيقار المصري الشهير عمر خيرت عن انسحابه من الحفل الذي كان مزمعا إقامته الثلاثاء في أحد الفنادق نظرا "لسوء التنظيم من قبل الشركة المنظمة"، معتذرا من جمهوره.

وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب عمر خيرت: "يعلن الموسيقار عمر خيرت عن انسحابه من الحفل الذى كان مزمعا إقامته اليوم في فندق كمبنسكي نظرا لسوء تنظيم الحفل من قبل الشركة المنظمة وعدم احترامها له ولجمهوره".

وأضاف البيان: "ذلك ويعتذر الموسيقار لجمهوره عن ما حدث ويعتبر ذلك غير لائق بالجمهور أو به والفرقة الموسيقية".

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الفوضى سادت الحفل بسبب زيادة عدد التذاكر المباعة بالنسبة لعدد المقاعد، وتأخر بدء الحفل بسبب الازدحام الشديد داخل الفندق، حيث تبين أن الكثير من المقاعد حجزت عدة مرات.

وغادر خيرت مقر الحفل وأعلم الحضور بانسحابه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تعلن الشركة المنظمة ذلك للحاضرين في الفندق.

المصدر: RT