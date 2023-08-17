الفنانة اللبنانية نادين نجيم تكشف حقيقة "تعرضها للاعتداء" في فاريا (صور)

كشفت الفنانة اللبنانية الشهيرة نادين نجيم حقيقة الأنباء المتداولة حول تعرضها للاعتداء في منطقة فاريا ونقلها إلى أحد المستشفيات.

وأكدت الممثلة #نادين نسيب نجيم أنها بخير ولا صحة للشائعة التي انتشرت حول تعرضها للاعتداء.

وعبر خاصية "ستوري" في إنستغرام"، علقت نادين نجيم على الشائعة قائلة: "هناك من أرسل لي هذا الخبر، وكثر يحاولون الاتصال بي للاطمئنان، لكنني أؤكد أنني بخير، ولا أعلم من وراء هذا الخبر والهدف منه. الحمدالله أنا مع ولدي أتناول العشاء".

ونشرت نجيم أكثر من مقطع فيديو لابنتها هيفن وآخر مع ابنها جيوفاني الذي اتضح أنه تعرض لإصابة في قدمه، استوجبت معاينة طبية.

وجاء ذلك ردا على خبر أفاد "بتعرضها لمحاولة اعتداء من شخص مجهول الهوية في منطقة فاريا – كسروان، وقد شوهدت وهي تبكي من الخوف والوجع".

وأشار الخبر المنتشر إلى أن "علامات الذعر كانت واضحة على نجيم، حيث كانت متواجدة أمام الشاليه الخاص بها، فتم نقلها إلى أحد مستشفيات المنطقة بسبب نوبة الذعر التي أصابتها".





المصدر: RT