ستيفن كينغ يبيع حقوق قصته القصيرة لمخرجة أوزبكية مقابل دولار واحد

شاركت غولنارا إيفانوفا الطالبة من فرع معهد فن السينما الروسي بطشقند في برنامج Dollar Baby الذي يرعاه الكاتب ستيفن كينغ.

واشترت غولنارا إيفانوفا من الكاتب ستيفن كينغ حقوق تصوير فيلم مستوحى من قصته "الرجل الذي لم يتصافح" مقابل دولار واحد وصوّرت فيلما على أساسها. أكدت المخرجة هذه المعلومات في حديث أدلت به لشركة RTVI.

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وقد شاركت الطالبة في برنامج Dollar Baby ، حيث يمنح الكاتب ستيفن كينغ المخرجين الطموحين فرصة استخدام أعماله الأدبية. وقالت المخرجة: "لقد قدمتُ خطتي ورؤيتي للبرنامج، واهتم بها منظمو البرنامج فاتصلوا بي لأشارك في البرنامج حيث نلت حقوق القصة القصيرة بقلم ستيفن كينغ".

يذكر أن الفيلم الذي صورته إيفانوفا فاز بجائزة أفضل فيلم إثارة في مهرجان Nitiin International Film Festival الدولي السينمائي في ماليزيا. غير أن الفيلم غير متاح حاليا للعرض على العامة.

المصدر: RT