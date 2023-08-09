بعيدا عن "الشيخ عبد العليم".. الفنان عادل علي يعتزم إطلاق أغان عاطفية خليجية وسورية (فيديو)

كشف الفنان السوري، عادل علي، الشهير بدور "الشيخ عبد العليم" في سلسلة "باب الحارة"، أنه سيصدر ألبوما يضم عددا من الأغاني العاطفية باللهجة الخليجية والسورية، وابتهالات دينية.

وفي مقابلة مع مجلة "فوشيا" الفنية، أشار الفنان عادل علي إلى تنميطه بدور "الشيخ" في "باب الحارة" وترسيخه حتى في أذهان المخرجين، مؤكدا أنها "مرتبة لها مكانتها" في المجتمع وأن هذا الأمر "لا يزعجه".

وأوضح الفنان أنه متحصل على ماجستير في الإخراج، حيث أدى العديد من الأدوار بشخصيات مختلفة، لكنها لم تستمر مثل شخصية "الشيخ" في "باب الحارة"، معربا عن سعادته لأنها محفورة في أذهان الجمهور، ما عرضه لكثير من المواقف المضحكة.

وذكر عادل علي أن بعض الأشخاص استوقفوه لمساعدتهم في حل مشاكلهم، ليؤكد لهم أنه ممثل وليس شيخا حقيقيا.

وفاجأ النجم السوري عادل علي جمهوره بموهبة الغناء التي يمتلكها، لافتا إلى أنه يهوى الكتابة والعزف على آلتي العود والبزق.

وأفاد أيضا بأنه بصدد إصدار عدد من الأغاني العاطفية باللهجة الخليجية والسورية، وابتهالات دينية في ألبوم جديد.

المصدر: "فوشيا"