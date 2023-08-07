بعد جدل كبير بمواقع التواصل.. داليدا خليل تكشف "سر" القبلة وصورها مع عمرو دياب (صور + فيديو)

كشفت الفنانة اللبنانية، داليدا خليل، حقيقة العلاقة التي تجمعها بالنجم المصري، عمرو دياب، بعد انتشار صور لهما أثارت جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مقابلة مع برنامح "إي تي بالعربي"، ردت داليدا خليل على التساؤلات بخصوص صورها مع عمرو دياب قائلة: "والله العظيم كلها 3 صور".

وبخصوص صورة ظهر فيها عمرو دياب وهو يقبلها على خدها، أوضحت داليدا خليل قائلة: "أنا قولتله بوسني قام باسني، ما بدها هلقد.. طلعت بكل عفوية".

وعن لقائهما، قالت الفنانة اللبنانية: "كنت أنا وأصدقائي بمشروع عمرو دياب في الساحل الشمالي.. وتحمست كثيرا عندما عرفت أنه موجود وأنا من أشد المعجبات به". وتابعت: "لا يمكن أن ننكر أنه شخصية مميزة وملهمة ومثيرة للقيل والقال مهما فعل، وهذا ما حدث.. لم نتحدث في أي شيء، فقط الفن والمزاح.. الأمر بسيط وعفوي".

وأثارت الصور التي جمعت داليدا خليل وعمرو دياب، التي نشرتها الفنانة على حسابها في "إنستغرام"، جدلا كبيرا، حيث تساءل البعض عما إذا كانت تجمعهما علاقة غرامية.

المصدر: "إي تي بالعربي" + RT