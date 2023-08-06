 
مباشر
عاجل
القناة 13 العبرية: قوة خاصة تغتال فلسطينيين اثنين على الأقل في عرابة قرب جنين

عريس يفاجئ نانسي عجرم بصورة جمعتهما في طفولته! (فيديو)

الثقافة والفن

عريس يفاجئ نانسي عجرم بصورة جمعتهما في طفولته! (فيديو)
نانسي عجرم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vtbv

فاجأ عريس أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفل زفافه، بصورة جمعته وإياها أيام الطفولة.

وأثار الفيديو تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من رأى أنها حركة غير لطيفة من العريس توحي بأن نانسي أصبحت كبيرة في السن، وبين من أعجب بالنجمة اللبنانية حيث لا تظهر عليها علامات التقدم في السن على الإطلاق.

وأحيت نانسي عجرم، البالغة من العمر 40 عاما، قبل أيام حفلا في مهرجان العلمين الجديدة برفقة النجم راغب علامة، تألقت خلاله بباقة من أجمل أغنياتها وسط حضور كبير.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا