عريس يفاجئ نانسي عجرم بصورة جمعتهما في طفولته! (فيديو)

فاجأ عريس أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفل زفافه، بصورة جمعته وإياها أيام الطفولة.

وأثار الفيديو تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من رأى أنها حركة غير لطيفة من العريس توحي بأن نانسي أصبحت كبيرة في السن، وبين من أعجب بالنجمة اللبنانية حيث لا تظهر عليها علامات التقدم في السن على الإطلاق.

وأحيت نانسي عجرم، البالغة من العمر 40 عاما، قبل أيام حفلا في مهرجان العلمين الجديدة برفقة النجم راغب علامة، تألقت خلاله بباقة من أجمل أغنياتها وسط حضور كبير.

المصدر: RT