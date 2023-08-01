آمال المثلوثي: اتهامي بالتطبيع غير منطقي ورفعت راية فلسطين في كل المنصات العالمية

قالت الفنانة التونسية، آمال المثلوثي، إن إلغاء عرضها في مهرجان الحمامان الدولي "غير مبرّر وتمّ بطريقة عشوائية وغير محترمة".

وأشارت آمال المثلوثي في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كورنيش"، الثلاثاء، أنها علمت بقرار الإلغاء من إحدى متابعاتها التي تلقّت بريدا إلكترونيا من إدارة المهرجان.

وفي السياق ذاته، شددت آمال المثلوثي على أنّ اتّهامها بالتطبيع غير منطقي، قائلة "الجميع يشهد على حبّي لفلسطين، منذ بداياتي.. لقد رفعت رايتها في كلّ المنصات العالمية".

وأضافت: "آمال المثلوثي التي كل أغانيها عن الحرية والإنسانية، تُتّهم بالتطبيع!؟".

وأوضحت المتحدثة أنها لم تُغنِ في مدينة حيفا، مشيرة إلى أنها "كانت فكرة، وألغيت، بعد أن انسحبت باقتناع منها".

وتابعت: "فلسطينيون تواصلوا معي للمشاركة في الحفل.. أصوات فلسطينية مع أصوات عربية، والتنظيم فلسطيني.. ما المشكل في ذلك؟ دخلت إلى فلسطين بختم فلسطيني ولم اتعامل بأي شكل من الأشكال مع أي إسرائيلي".

وأردفت أن "زيارة السجين لا يمكن أن تكون تطبيعا مع السجان"، مؤكدة أن "المشاركة في الحفل لا تعني التطبيع بل هو نوع من المقاومة".

المصدر: إذاعة موزاييك التونسية