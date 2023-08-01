حواس يوجه نداء للسعودية بخصوص الآثار الفرعونية

دعا زاهي حواس، عالم الآثار وزير الآثار المصري الأسبق، إلى استثمار الآثار الفرعونية المكتشفة في مدينة تيماء غرب السعودية في جذب السياح.

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وأشار حواس إلى أنه تم اكتشاف خرطوش أي حجر مستطيل للملك رمسيس الثالث، آخر ملوك الرعامسة - حقبة حكم الملوك الذين يسمون رمسيس، الذي حكم مصر في الفترة بين 1192 و1160 قبل الميلاد، في مدينة تيماء في السعودية.

ودعا حواس، إلى استثمار الآثار الفرعونية الموجودة في السعودية لجذب مزيد من السياح، واستهداف النوع الأثمن والأغلى من السياحة.

وطالب حواس المسؤولين العرب في كل الدول العربية بضرورة استثمار مقوماتنا الأثرية لجلب المزيد من السياح، وزيادة السياحة البينية العربية.

وأوضح حواس أن هذا الكشف يدل على وجود علاقات تجارية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وخصوصا أن إحدى البرديات تقول إن الملك رمسيس الثالث أرسل بعثات تجارية لجلب النحاس من بلد مجاور، يُعتقد أنه السعودية، لذلك من المتوقع العثور على آثار مصرية في الجزيرة العربية.

المصدر: سبق