"أسوشيتد برس": تأجيل حفل توزيع جوائز "إيمي" بسبب إضراب ممثلين وكتاب في هوليوود

أصبح حفل توزيع جوائز "إيمي" الخامس والسبعون أحدث فعالية تؤجل بسبب إضرابات تشهدها هوليود ولن يبث كما كان مخططا له في سبتمبر.

وفي تصريح لوكالة "أسوشيتد برس"، أوضح مصدر على علم بخطط التأجيل لكنه غير مخول بالحديث علنا، أن التأجيل تأكد الجمعة وأنه لم تتح معلومات عن تحديد موعد جديد على الفور.

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وكان من المفترض بث حفل جوائز "إيمي" على قناة فوكس يوم 18 سبتمبر، لكن القواعد التي أعلنت عنها نقابة الممثلين ونقابة ممثلي الشاشة الأمريكيين واتحاد فناني الاذاعة والتلفزيون، قضت بأنه لا يمكن للفنانين النجوم الحشد لجوائز "إيمي" أو حضور حفل توزيع الجوائز خلال الإضراب.

ولا يسمح للكتاب أيضا بالعمل على برامج الجوائز حتى ينتهي الإضراب.

وبغض النظر عن موعد إقامة حفل توزيع جوائز "إيمي"، فستكون شبكة "إتش بي أو" أبرز المنافسين عليها، فالشبكة مرشحة لأربع وسبعين جائزة عن ثلاثة من مسلسلاتها "ساكسيشن" و"ذا وايت لوتس" و"ذا لاست أوف آص".

وحظي مسلسل "تيد لاسو" بأكبر عدد من الترشيحات في فئة الكوميديا بلغ 21 ترشيحا، من بينها أفضل مسلسل كوميدي وأفضل ممثل لجيسون سوديكيس.

جدير بالذكر أن نحو 65 ألفا من أعضاء نقابة ممثلي الشاشة الأمريكيين، واتحاد فناني الاذاعة والتلفزيون، و11500 من أعضاء نقابة كتاب أمريكا ومؤلفي برامج الشاشات في إضراب حاليا، ويطالبون بتحسين الأجور ووضع لوائح لبدل سكن وحماية من استخدام الذكاء الاصطناعي.

المصدر: أ ب