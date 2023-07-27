مصر.. نقيب المهن الموسيقية يعلق على إلغاء حفل ترافيس سكوت

علق نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان مصطفى كامل، على إلغاء حفل مغني الراب الأمريكي، ترافيس سكوت، الذي أثار جدلا كبيرا في البلاد.

وكتب مصطفى كامل على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله رب العالمين، انتصر الحق والحفاظ على القيم والعادات والتقاليد، لم ولن نكون أبدا ضد تنشيط السياحة، ولم ولن نمنع أيا من مظاهر الاحتفالات الفنية بكافة ألوانها وتنوعاتها الموسيقية، مادامت لا تمثل قلقا وخوفا على التكوين الفكري والعقائدي لأبنائنا من الشباب المصري"، وفق ما نقل موقع "المصري اليوم".

وتابع: "قمت بأداء واجبي تجاه أبناء وطني بعد ما لمسته من مخاوف وقلق وغيرة على عاداتنا وتقاليدنا.. استمعت وشاهدت كل الفيديوهات الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي". وأردف: "وكان القرار هو الانحياز التام لآراء ووجهات النظر المحترمة. رميت وراء ظهري آراء كل الأصوات القبيحة وأصحاب الفكر الشيطاني والأقلام رخيصة السعر والهدف، والمعروف هويتها وانتماءاتها المكروهه عند العبد وعند الرب".

وختم قائلا: "أوضحنا موقفنا كاملا، ومبررا تبريرا منطقيا وعقلانيا، وتركنا الأمر لله أولا وأخيرا، ثم لأولي الأمر الأمناء على مستقبل هذا الوطن الحبيب. شكرا لكافة جهات الأمن بوطني الحبيب مصر على قراءة المخاوف التي نادينا بها. تحيا بلادي بالقيم والمبادئ والاحترام".

وكانت الشركة المنظمة لحفل ترافيس سكوت أعلنت عن إلغاء الحفل رسميا، حيث كان مقررا يوم الجمعة المقبل لإطلاق أحدث ألبومات مطرب الراب العالمي، الذي يحمل عنوان "يوتوبيا"، معتذرة لجمهور الفنان الذي حجز كافة التذاكر فور عرضها على الموقع، لافتة إلى أنها حاولت بشتى السبل إتمام وتنفيذ الحفل الذي كان مقررا له واحد من أكبر العروض الترفيهية في الشرق الأوسط، إلا أنها واجهت مصاعب عدة، منعتها من تنظيم الحفل في النهاية، كما أكدت أن المبالغ نظير التذاكر التي تم حجزها من قبل محبي ترافيس سكوت سترد إلى أصحابها.

المصدر: "المصري اليوم"