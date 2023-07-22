مقاطعة فيلم "بلاك لوتس" في لبنان لمشاركة ممثلة إسرائيلية فيه (فيديو)

أشادت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمنع السلطات اللبنانية عرض فيلم "بلاك لوتس - Black Lotus" في صالات السينما، لمشاركة الممثلة الإسرائيلية رونا لي شمعون فيه.

ودعت الدائرة لتعزيز ثقافة مقاطعة إسرائيل ورفض التطبيع الثقافي. وفي وقت سابق، منع مكتب المقاطعة في وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان عرض فيلم "بلاك لوتس - Black Lotus" في الصالات.

وطالبت حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان صالات السينما اللبنانية بالتدقيق في جنسية الممثلين والمخرجين والمنتجين عند اختيار الأفلام التي ستعرض في المستقبل، التزاما بواجبها الوطني.

وشددت على احترامها للقانون اللبناني الذي يمنع التعامل المباشر وغير المباشر مع الإسرائيليين بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمى، مؤكدة على التزامها بواجبها الوطني، وامتثالها لمبادئها المناهضة للتطبيع.

المصدر: RT