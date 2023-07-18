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اختارت له اسما عربيا.. ليندسي لوهان تنجب طفلها الأول من الإماراتي بدر شماس

الثقافة والفن

اختارت له اسما عربيا.. ليندسي لوهان تنجب طفلها الأول من الإماراتي بدر شماس
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وضعت نجمة فيلم "ذي بارينت تراب" الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان طفلها الأول من زوجها رجل الأعمال الإماراتي بدر شماس، واختارا له اسم لؤي.

وقال المتحدث باسم لوهان لوكاة "أسوشيتد برس" في بيان يوم الاثنين، "الأسرة تعيش سعادة غامرة وتشعر بالحب.. أنجبت لوهان، 37 عاما، طفلها في دبي، حيث يعيش الزوجان"، ولم يُكشف عن تاريخ ميلاد الطفل.

وأعلنت لوهان حملها في مارس الماضي من خلال صورة نشرتها على تطبيق "إنستغرام".

وتعيش لوهان في دبي منذ عدة سنوات وتزوجت من شماس العام الماضي.

وخلال مقابلة مع مجلة "آلور" في يونيو الماضي، قالت لوهان إنها مسرورة لأنها ستصبح أما وستحاول الموازنة بين العمل والحياة المنزلية.

وأضافت "لا أطيق الانتظار لأعيش تجربة الأمومة".

وسعت لوهان للحصول على إرشادات بشأن رعاية طفلها من النجمة التي شاركتها بطولة فيلم فريكي فرايداي، حيث قالت "تحدثت إلى جيمي لي كيرتس مؤخرا، وأخبرتني: أحضري الطفل معك إلي وسيكون كل شيء على ما يرام".

المصدر: أ ب

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