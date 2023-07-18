هل تحذو مصر حذو السعودية وتمنع مصر فيلماً شهيراً يحتوي مشاهد جنسية؟

تقرر تغيير موعد عرض فيلم Barbie من يوم الأربعاء إلى الخميس 31 أغسطس المقبل، في دور السينما المصرية، على أن يطرح يوم 21 يوليو الجاري بدور العرض حول العالم.

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ووفقا لوسائل الإعلام المصرية لم تكشف إلى الآن أي أسباب لتغيير موعد طرح فيلم Barbie الذى تنتظره فئة كبيرة من متابعى إبداعات السينما العالمية، ألا أن التأجيل يثير تساؤلات حول إمكانية منع عرض العمل في دور العرض المصرية، بسبب ما يحتويه العمل من مشاهد +18، وذلك بعد أن قررت الجهة المسؤؤلة في السعودية منع عرض العمل في دور العرض السعودية.

وتشير التوقعات الجديدة من The Hollywood Reporter إلى أن Barbie يمكن أن يحقق فى الأسبوعين الافتتاحيين تباعاً 70 و 80 مليون دولار. وأشاد نقاد عالميون بفيلم Barbie المنتظر، حيث تم وصف العمل بـ"المضحك والمذهل والذكي للغاية".

ومن المقرر طرح الفيلم الجديد بدور العرض حول العالم يوم 21 يوليو الجارى، وستصل مدته إلى 114 دقيقة، على أن تقوم بدور البطولة فيه النجمة العالمية مارجوت روبي في دور باربى، والممثل العالمى ريان جوسلينج في دور كين.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، بعد العرض الصحفى لـ فيلم Barbie، حصل العمل على تعليقات إيجابية إلى حد كبير وهو من إخراج جريتا جيرويج. وقد كتب جوزيف ديكلماير من ScreenRant: "إن Barbie فاجأتني وأعني ذلك بأفضل طريقة ممكنة، الفيلم مضحك ومبهج وذكي للغاية".

تدور أحداث فيلم Barbie فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث يوجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي.

المصدر: اليوم السابع