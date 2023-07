البريطانية المفضلة لدى الفرنسيين.. وفاة أيقونة الفن والموضة الممثلة والمغنية جين بيركين

La plus française des Britanniques s'en est allée. Jane B, c'était la malice, l'élégance impertinente, l'emblème jamais démodé de toute une époque, une voix murmurante qui reste notre idole. Une femme de coeur, engagée, dont la disparition nous laisse Alone in Babylone. pic.twitter.com/g9YGQ4mOrD