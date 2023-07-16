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البريطانية المفضلة لدى الفرنسيين.. وفاة أيقونة الفن والموضة الممثلة والمغنية جين بيركين

الثقافة والفن

البريطانية المفضلة لدى الفرنسيين.. وفاة أيقونة الفن والموضة الممثلة والمغنية جين بيركين
Globallookpress
الممثلة والمغنية البريطانية الفرنسية جين بيركين
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أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية يوم السبت وفاة أيقونة الفن والموضة الممثلة والمغنية البريطانية الفرنسية جين بيركين، عن عمر ناهز 76 عاما.

وقالت وزارة الثقافة الفرنسية على موقع "تويتر" أن بيركين توفيت الأحد، وأشادت بها باعتبارها أيقونة فرنكوفونية خالدة.

ونشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تغريدة على "تويتر" قال فيها إن الفنانة الراحلة جسدت الحرية وغنت أجمل كلمات اللغة الفرنسية، مشيرا إلى أن جين بيركين أيقونة فرنسية.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأنه تم العثور على بيركين ميتة في منزلها في باريس، حيث ذكرت صحيفة "لو فيغارو" أنها عانت من مشاكل صحية في السنوات القليلة الماضية مما منعها من الأداء وأصبح ظهورها العام قليلا.

وقالت قناة "بي إف إم تي في" إن بيركين عانت من سكتة دماغية خفيفة في عام 2021، ما أجبرها على إلغاء العروض في ذلك العام، كما ألغت عروضها مرة أخرى في مارس 2023 بسبب كسر في الكتف.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن العودة إلى الأداء في مايو تأجلت، ونقلت عن المغنية قولها إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت ووعدت معجبيها بأنها ستراهم مرة أخرى في الخريف.

وولدت الفنانة الراحلة في لندن عام 1946، وقد كانت بيركين التي غالبا ما توصف في وسائل الإعلام الفرنسية بأنها "الإنجليزية المفضلة لدى الفرنسيين"، أيقونة فنية في فرنسا، مع مسيرة زاخرة بالنجاحات في التمثيل والغناء، كما كانت ملهمة لمصممي الأزياء في العقود الماضية.

وقد شكل لقاؤها بالمغني والمؤلف الموسيقي سيرج غينزبورغ إثر انتقالها للعيش في باريس في سن العشرين، محطة مفصلية في مسيرتها، إذ كانت باكورة علاقة موسيقية وعاطفية ملتهبة بين الثنائي استمرت ثلاثة عشر عاما.

وحققت بيركين شهرة عالمية مع أغنيات بينها "Je t'aime, moi non plus" ("جو تام موا نون بلو") المحفورة في الذاكرة الموسيقية الفرنسية، والتي أثارت فضيحة لدى طرحها سنة 1969، إضافة إلى "جين بي" في العام نفسه، و"Ex-fan des sixties" ("إيكس فان دي سيكستيز") عام 1978.

المصدر: وكالات

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