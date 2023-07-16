البريطانية المفضلة لدى الفرنسيين.. وفاة أيقونة الفن والموضة الممثلة والمغنية جين بيركين

أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية يوم السبت وفاة أيقونة الفن والموضة الممثلة والمغنية البريطانية الفرنسية جين بيركين، عن عمر ناهز 76 عاما.

وقالت وزارة الثقافة الفرنسية على موقع "تويتر" أن بيركين توفيت الأحد، وأشادت بها باعتبارها أيقونة فرنكوفونية خالدة.

Le 16 juillet 2023 disparaît l'actrice et chanteuse Jane Birkin à l'âge de 76 ans. Ses collaborations avec les plus grands (Serge Gainsbourg, Etienne Daho ou encore Agnès Varda) ont fait d'elle une icône francophone intemporelle. pic.twitter.com/aRkuxR2Tcm — Ministère de la Culture 🇫🇷 (@MinistereCC) July 16, 2023

ونشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تغريدة على "تويتر" قال فيها إن الفنانة الراحلة جسدت الحرية وغنت أجمل كلمات اللغة الفرنسية، مشيرا إلى أن جين بيركين أيقونة فرنسية.

Parce qu’elle incarnait la liberté, qu’elle chantait les plus beaux mots de notre langue, Jane Birkin était une icône française.



Artiste complète, sa voix était aussi douce que ses engagements étaient ardents.



Elle nous lègue des airs et des images qui ne nous quitteront pas. pic.twitter.com/Ad27ngF54R — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 16, 2023

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأنه تم العثور على بيركين ميتة في منزلها في باريس، حيث ذكرت صحيفة "لو فيغارو" أنها عانت من مشاكل صحية في السنوات القليلة الماضية مما منعها من الأداء وأصبح ظهورها العام قليلا.

وقالت قناة "بي إف إم تي في" إن بيركين عانت من سكتة دماغية خفيفة في عام 2021، ما أجبرها على إلغاء العروض في ذلك العام، كما ألغت عروضها مرة أخرى في مارس 2023 بسبب كسر في الكتف.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن العودة إلى الأداء في مايو تأجلت، ونقلت عن المغنية قولها إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت ووعدت معجبيها بأنها ستراهم مرة أخرى في الخريف.

وولدت الفنانة الراحلة في لندن عام 1946، وقد كانت بيركين التي غالبا ما توصف في وسائل الإعلام الفرنسية بأنها "الإنجليزية المفضلة لدى الفرنسيين"، أيقونة فنية في فرنسا، مع مسيرة زاخرة بالنجاحات في التمثيل والغناء، كما كانت ملهمة لمصممي الأزياء في العقود الماضية.

La plus française des Britanniques s'en est allée. Jane B, c'était la malice, l'élégance impertinente, l'emblème jamais démodé de toute une époque, une voix murmurante qui reste notre idole. Une femme de coeur, engagée, dont la disparition nous laisse Alone in Babylone. pic.twitter.com/g9YGQ4mOrD — Rima Abdul Malak (@RimaAbdulMalak) July 16, 2023

وقد شكل لقاؤها بالمغني والمؤلف الموسيقي سيرج غينزبورغ إثر انتقالها للعيش في باريس في سن العشرين، محطة مفصلية في مسيرتها، إذ كانت باكورة علاقة موسيقية وعاطفية ملتهبة بين الثنائي استمرت ثلاثة عشر عاما.

وحققت بيركين شهرة عالمية مع أغنيات بينها "Je t'aime, moi non plus" ("جو تام موا نون بلو") المحفورة في الذاكرة الموسيقية الفرنسية، والتي أثارت فضيحة لدى طرحها سنة 1969، إضافة إلى "جين بي" في العام نفسه، و"Ex-fan des sixties" ("إيكس فان دي سيكستيز") عام 1978.

المصدر: وكالات