ممثل بريطاني: إضراب ممثلي هوليوود قد يستمر حتى نهاية العام

قال الممثل البريطاني المشهور براين كوكس، الذي لعب دور "هانيبال ليكتور"، أن إضراب ممثلي هوليوود قد يستمر حتى نهاية العام بسبب فشل المفاوضات مع الأستوديوهات ومنصات البث.

وقال الممثل البريطاني، في مقابلة صحفية: "إنه وضع يمكن أن يصبح محبطا للغاية.. يمكن أن يستمر لبعض الوقت.. سيأخذوننا إلى حافة الهاوية، وعلى الأرجح لا يمكن حل الوضع حتى قبل نهاية العام".

وأوضح كوكس: "إن أحد المطالب الرئيسية للمضربين على خلفية الزيادة في عدد خدمات البث هو تلقي إتاوات من إعادة عرض الأفلام، وهي ضرورية لتمويل التأمين الصحي للممثلين".

وأضاف: "يشعر المضربون بالقلق أيضا بشأن إمكانية استخدام الصور والأصوات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي دون إذن الممثلين أنفسهم".

وأعلنت نقابة ممثلي هوليوود بدء الإضراب، في وقت سابق، وهو يعتبر أكبر تحرك من نوعه تشهده هوليوود منذ 40 عاما.

وتريد النقابة أن يوافق عمالقة خدمات المشاهدة المباشرة على تقسيم أكثر إنصافا للأرباح وظروف عمل أفضل.

كما تطالب النقابة بضمان عدم استخدام الذكاء الاصطناعي والوجوه والأصوات التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر لتحل محل الممثلين.

ووافقت نقابة ممثلي الشاشة على تمديد المحادثات مع الاستوديوهات الكبرى، لكن النقابة لم تتمكن من الاتفاق على صفقة بشأن القضايا المتعلقة بالأجور واستخدام الذكاء الاصطناعي.

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي