مسلسل كوري شهير يثير غضب العرب.. فما السبب؟ (فيديو)

تعرض المسلسل الكوري الشهير "ملك الأرض King the Land" لموجة كبيرة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه المتابعون بأنه يسيء للعرب.

وتظهر في الحلقتين 7 و8 من المسلسل شخصية الأمير العربي سمير، وهو زير نساء ويتناول الكحول. وارتدى الممثل الذي أدى الدور الزي العربي الخليجي، وكان صحبة فتيات في إحدى الحانات.

I was enjoying watching an episode of King of the Land, but when this scene came, I got angry. This is not what the Arabs look like! First, the non-Arab actor, Is it that difficult to bring an Arab actor? #KdramaOffendsTheArabs@SBS8news@YTN24@KBSnews@NetflixKR



(@jtbclove) pic.twitter.com/JujSLDqOEy — رُبـىٰ/루바✨. (@forestella44) July 10, 2023

واعتبر العديد من النشطاء أن المسلسل يروج للعرب بشكل سيئ، كما أن اختيار ممثل هندي لتأدية الدور لم يكن أمرا مستحبا، الأمر الذي دفع فريق الإنتاج لإصدار بيان أوضح فيه أن الشخصيات والمناطق وأسماء الأماكن التي تظهر في الدراما هي وهمية ومن نسج الخيال.

تحسبون التهىديد ذا بينفع يعني ؟ متى الاعتذار متى تحذفىون الحلقه#JTBCAPOLOGIZE#KdramaOffendsTheArabs

pic.twitter.com/3sYJpF3954 — ѕᴜʙɪɴʜ ⛧ (@luvsubinsub) July 12, 2023

كما قال البيان إنه لم يكن هناك أي نية لتشويه ثقافة معينة، لأن فريق الإنتاج يحترم الثقافات المختلفة.

يذكر أن المسلسل يتناول في إطار من الرومانسية، قصة شاب يدعى "وون" يتعرض لضغوطات من عائلته للاندماج في مهام عمله. بينما تثير موظفة جديدة استياءه، وتتوالى بعدها الأحداث المثيرة.

هم الي بدأو كان بإمكانهم ينزلون اعتذار او يحذفون الحلقه بس الكبر مو بزين ويحسبون يوم يومين بنسكت ياحليلهم ترا السعوديه مو اي دوله ثانيه لا تفكونهم " القوه القوه لا بارك الله بالضعف" 🇸🇦🇸🇦#KingTheLand#KdramaOffendsTheArabs#JTBCAPOLOGIZEpic.twitter.com/vA5mG0JWgE — Nn (@NnSaudi1) July 12, 2023

تجدر الإشارة إلى أن الدراما الكورية اكتسحت خلال السنوات الأخيرة الساحة العربية، حيث تحضى بمتابعة واهتمام كبير خاصة في صفوف المراهقين.

الساعات الماضية :

أصبح غضب المغردين السعوديين ضد المسلسل العنصري الكوري ملك الارض ،

موضوعاً رائجاً بين مواقع الصحافة والقنوات الكورية #JTBC_사과하세요#KdramaOffendsTheArabs

#JTBCAPOLOGIZEpic.twitter.com/u70JCE70jE — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) July 12, 2023

المصدر: RT