الفنان عمرو دياب يستعد لطرح أول دويتو مع نجله عبد الله

يستعد الفنان المصري عمرو دياب لطرح أول دويتو مع نجله عبد الله، عبر أغنية "يا ليل" الجديدة.

وطرح الفنان عمرو دياب برومو تشويقيا لأغنيته الجديدة "يا ليل"، التي تجمعه بابنه عبد الله دياب لأول مرة، حيث أن من المقرر طرح الأغنية كاملة خلال الأيام القادمة.

وقد أدى الثنائي جزءا من الأغنية في الإعلان الذي جمعهما مؤخرا لصالح إحدى شركات الاتصالات في مصر.

وفي وقت سابق، تصدر "الهضبة" ترند موقع "تويتر" بأحدث أغنياته "قولي اسمي"، بأقل من ساعة عقب طرحها.

المصدر: "القاهرة 24"