الفنانون الروس والكوريون الجنوبيون يفوزون بأهم الجوائز في مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية

أقيم السبت 1 يوليو في بطرسبورغ الحفل الموسيقي الكبير بمشاركة الفائزين بالجوائز في مسابقة "تشاكوفسكي" الموسيقية الدولية.

وذلك برفقة أوركسترا مسرح "ماريينسكي" بقيادة الكايسترو فاليري غيورغييف.

وتم الجمعة 30 يونيو الماضي توزيع جوائز المسابقة الموسيقية بتخصصات "التشيلو" و"الغناء الفردي" و"الآت الموسيقية النحاسية " و"آلات النفخ الخشبية" والبيانو والكمان.

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وفي تخصص "الغناء المنفرد"، مُنحت الجائزة الأولى والميدالية الذهبية بين الرجال للتينور الكوري الجنوبي سونغ شي هون، ومن بين النساء، مُنحت الجائزة الأولى والميدالية الذهبية للفنانة الروسية من مسرح "ماريينسكي زينيدا تسارينكو (ميزو سوبرانو).

وفاز عازف البوق الروسي سيميون سالوماتنيكوف البالغ من العمر 16 عاما في المسابقة المتخصصة في "آلات النفخ النحاسية" بالجائزة الأولى والميدالية الذهبية. ومنحت لجنة التحكيم المركز الأول في المسابقة بتخصص "آلات النفخ الخشبية" لـ صوفيا ويلاند عازفة الفلوت من روسيا، وهي من أهالي بطرسبرغ،

وفي تخصص البيانو، تم منح الجائزة الأولى والميدالية الذهبية للروسي سيرجي دافيدشينكو، وتم منح الجوائز الثانية والميداليات الفضية لجورج هارليونو من بريطانيا وفالنتين مالينين من روسيا والفنان من الولايات المتحدة ستانيسلاف وونغ أنجل. أما الميدالية البرونزية في تخصص البيانو فمنحت للروسييْن إيليا بابويان وستانيسلاف كورتشجين.

وفاز بالجائزة الأولى في فئة الكمان كيم كي هي من كوريا الجنوبية، وذهبت الجائزة الثانية والميدالية الفضية في نفس الفئة للروسي رافيل إيسليموف. واحتل المركز الثالث لو شاوين من الصين وممثلا روسيا إيلينا تاروسيان ودانييل كوجان. وحصل جيانغ ينغ من الصين على المركز الرابع وشهادة دبلوم.

يذكر أن مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية التي أقيمت في الفترة ما بين 19 يونيو الماضي و1 يوليو الجاري في موسكو وبطرسبورغ شارك فيها 236 فنانا شابا مثلوا 23 بلدا.

المصدر: تاس