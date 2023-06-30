افتتاح معرض الخط العربي الإسلامي في بطرسبورغ

افتتح متحف تاريخ الدين في بطرسبرغ الخميس 29 يونيو معرضا للفنان الشيشاني إسماعيل دينيلخانوف بعنوان "كلمات ومعاني القرآن: دراسات خطية".

وستتاح لزوار المعرض فرصة للاطلاع على 63 رسما خطيا تم إبداعها باستخدام تقنية digital art.

وأدلى الخطاط والعضو في المجلس الاجتماعي لجمهورية الشيشان إسماعيل دينيلخانوف بحديث لوكالة "تاس" الروسية حيث قال:" إن جميع الأعمال المعروضة اليوم، مصنوعة بهذا الشكل لأول مرة. كنتُ أعمل لفترة طويلة بالتقنية الكلاسيكية، لكن لم أعرضها، لأنها كانت عبارة عن مجموعة قياسية، ومعمولة كما عملها الخطاطون منذ 500-700 عام . واليوم لا يمكن مفاجأة الشباب بهذا الشيء وهم لا ينخرطون في عملية الخط لأنهم لا يجدون معاني ملونة ومشرقة فيها. لكن مثل هذا الفن الرقمي (digital art) أصبح بالنسبة لهم نوعا من الإشارة إلى أن الخط العربي في الشيشان قد بُعث من جديد".

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واعترف دينيلخانوف أن أهم شيء بالنسبة له هو نشر المعرفة حول جمال القرآن، وكذلك الحفاظ على الذاكرة التاريخية للشعب الشيشاني وتراثه الأدبي اللذين لهما علاقة باللغة العربية في أغلب الأحيان. ولهذا السبب بالذات سيلقي الفنان أيضا محاضرة عن الخط الإسلامي الحديث، حيث سيتمكن المشاركون من رؤية عملية إنشاء الخط كاملة، بالإضافة إلى التعرف على تقنية الخط الإسلامي وتاريخه.

يذكر أن متحف تاريخ الدين في بطرسبورغ هو المؤسسة الثقافية التابعة للدولة الفيدرالية الروسية، ووزارة الثقافة بالذات. وتتضمن موجودات المتحف حوالي 200 ألف معروضة، وهي عبارة عن آثار تاريخية وثقافية لمختلف البلدان والعصور والشعوب.

المصدر: تاس