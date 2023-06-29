منتج إيطالي: الأفلام الروسية ستشارك في مهرجان البندقية السينمائي

أعلن أنجيلو سكوندو منتج الأفلام، وخبير لجنة السينما التابعة لوزارة الثقافة الإيطالية أن الأفلام الروسية ستشارك في مهرجان البندقية السينمائي.



ويؤكد سكوندو في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، على أن الأفلام الروسية ستشارك في مهرجان البندقية السينمائي الذي سيقام في الفترة من 30 أغسطس إلى 9 سبتمر 2023.

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ويقول: "أعلم أن بعض الأفلام الروسية ستشارك في مهرجان البندقية السينمائي، وهذا أمر جيد للسينما الروسية. الإيطاليون يحبون الروس والروس يحبون الأيطاليين، لذلك من الخطأ إغلاق الأبواب. لأن الثقافة هي جسر التواصل في ما بين الشعوب. أي لا يمكن أن تكون هنا حواجز. ولا يجب بأي شكل من الأشكال أن تكون هناك حواجز مرتبطة بالسياسة".

ويشير سكوندو، سوف يعرض في هذا الصيف عدد من الأفلام الإيطالية في دور السينما الروسية. وعموما يعني هذا ان التعاون بين روسيا وإيطاليا أمر "جيد".

ويقول: "نريد أن نعرض الأفلام التي لا تدعم الصورة النمطية لإيطاليا. لأن إيطاليا ليست مافيا ومعكرونة فقط. هذا الأمر لا يعجبني. لأن لدينا الكثير من الأشياء الجيدة نريد عرضها في الخارج. نحن نريد إعادة بناء صورة إيطاليا".

ووفقا له، تعدّ روسيا وإيطاليا، بالتعاون مع سوريا، مشروعا، هو حاليا في مرحلة ما قبل الإنتاج.

ويقول: "هذا الفيلم مخصص لمشكلة الإرهاب. الإرهاب لا يتعلق بالدين فقط ، بل يمكن أن يكون أي شيء. نريد توعية الناس حول طبيعة الإرهاب. سيشارك في هذا الفيلم ممثلون روس وإيطاليون وسوريون".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"