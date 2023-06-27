بسعر قياسي بلغ 108 ملايين دولار بلندن.. لوحة فنان نمساوي تباع في دار سوذبيز للمزادات (صور)

بيعت لوحة فنية رسمها الفنان النمساوي غوستاف كليمت في أواخر حياته، في قاعة دار سوذبيز بلندن بمبلغ 108.4 ملايين دولار، كأغلى عمل فني على الإطلاق يباع في مزاد علني بأوروبا.

وبلغت اللوحة الفنية "السيدة والمروحة"، في قاعة دار سوذبيز بلندن 85.3 جنيها استرلينيا (108.4 ملايين دولار).

وتم بيع اللوحة "السيدة والمروحة" لمشتر اليوم الثلاثاء، في قاعة دار سوذبيز بلندن بعد حرب مزايدات استمرت 10 دقائق من سعر المطرقة الذي بلغ 94.35 مليون دولار.

ويتضمن الرقم النهائي الأكثر ارتفاعا رسوما على سعر البيع تعرف باسم علاوة المشتري، بحيث تجاوز سعر البيع بشكل كبير تقدير ما قبل البيع البالغ 65 مليون جنيه استرليني أو80 مليون دولار.

كما أنه حطم الرقم القياسي السابق للمزاد الأوروبي البالغ 104.3 ملايين دولار، والشامل علاوة المشتري مقابل منحوتة النحات السويسري ألبرتو غياكوميتي، "الرجل الذي يمشي" في دار سوذبيز في عام 2010.

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يذكر أن أغلى لوحة بيعت في مزاد بأوروبا لوحة "بركة زنبق الماء" للفنان الانطباعي الفرنسي كلود مونيه، وقد حققت 80.4 مليون دولار في دار كريستي في عام 2008.

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وكانت اللوحة الفنية التي بيعت الثلاثاء، هي آخر لوحة أكملها كليمت قبل وفاته في عام 1918، وتظهر اللوحة امرأة مجهولة الهوية مقابل خلفية متألقة متأثرة بالصين، تضم تنانين وأزهار لوتس، كما قد بيعت آخر مرة في عام 1994، مقابل 11.6 مليون دولار في مزاد في نيويورك.

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المصدر: "أسوشيتد برس"