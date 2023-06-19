بطرسبورغ تحتضن معرضيْن للسجين السابق فيكتور بوت

يقام في بطرسبورغ معرضان وأمسية إبداعية لفيكتور بوت، رجل الأعمال الروسي الذي قضى 20 عاما في السجن الأمريكي قبل أن تتم مبادلته بلاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر.

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يذكر أن فيكتور بوت التحق بعد عودته إلى الوطن باتحاد الفنانين التشكيليين الروس. وقدّم الفنان في بطرسبورغ لوحات تسلط الضوء على بعد إبداعي جديد اكتشفه الفنان في نفسه في ظروف القيود المفروضة عليه وهو حبيس في السجن حيث تعلم الرسم بناء على الكتب الروسية والألبومات والمنشورات الصحفية.

وتعكس لوحاته الفنية وجوه شخصيات يعرفهم وأشخاصا مجهولين وفناني السينما الروسية والتقنيات والطيران وعالم الحيوانات والفن المعماري والمناظر الطبيعية وصورا تجريدية.

وافتتح معرضه الأول بعنوان " شاطئ بخطه الرفيع" يوم 19 يونيو في مبنى المكتبة الروسية الجديدة. لكن الحدث الرئيسي للفعالية الثقافية هو الأمسية الإبداعية حيث سيعرض فيلم وثائقي عن سيرة فيكتور بوت وإبداعه، فضلا عن حفل تقديم كتاب "فيكتور بوت، القصة الحقيقية عن بارون الأسلحة" بقلم ألكسندر غاسيوك.

وفي يوم 23 يونيو سيفتتح المعرض الثاني في متحف التاريخ السياسي لروسيا حيث يمكن أن يطلع كل مَن سيرتاد المعرض على أمتعة شخصية للسجين وقميص لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر" الذي سلمته لفيكتور بوت عند عبورها حدود روسيا، وغيرها من المعروضات المثيرة.

المصدر: تاس