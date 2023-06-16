اختتام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس وإعلان جوائز أفضل الأعمال الإذاعية والتلفزيونية

اختتمت الدورة 23 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الذي احتضنته تونس في الفترة الممتدة بين 12 و15 يونيوالحالي.

وشهدت هذه النسخة تقدّم 269 عملاً إلى فئات المسابقة المختلفة، منها 129 عملاً إذاعياً و140 عملاً تلفزيونياً.

وحلّ "الهرشة السابعة" (إنتاج MBC مصر) أول في فئة المسلسلات الاجتماعية، متفوقاً على "الدامة" (إنتاج التلفزيون الجزائري). أما في فئة المسلسلات الكوميدية، فحصد "سيب وأنا سيب" (MBC مصر) المركز الأوّل أمام "يوميات رفيق" (التلفزيون المغربي).

وفي فئة البرامج التلفزيونية، فاز كلّ من "ماذا بعد؟" (تلفزيون الكويت) و"تونس الاقتصادية" (التلفزيون التونسي) بالمركزين الأوّل والثاني.

وشهدت فئة الأفلام الوثائقية العامة فوز كلّ من "أرض البدايات" (شبكة الإعلام العراقي) و"الغالية بلادي" (التلفزيون المغربي). بينما، فازت قناة الجزيرة الوثائقية بالمركز الأوّل في فئة البرامج الثقافية عن "مارد من السنابل"، فيما حلّ "صنوان"، الذي أنتجه التلفزيون السعودي بالمركز الثاني.

أما على صعيد الأعمال الإذاعية، فقد فازت الإذاعة الكويتية بالجائزة الأولى عن فئة الدراما، من خلال مسلسل "صالح في قلب الفلك"، وحلّ في المركز الثاني "الساري" من إنتاج الإذاعة السعودية.

بينما حصد "من رحم الموت" (وزارة الإعلام في سلطنة عمان) و"شتات" (إذاعة المنستير التونسية) جائزتي فئة البودكاست.

وذهبت جائزتا برامج الأطفال لـ"سفرون" (وزارة الإعلام في سلطنة عمان) و"أطفال أوتاد" (الإذاعة القطرية).

كذلك، حصل برنامج "سواعد" من المؤسسة القطرية للإعلام على جائزة أفضل برنامج صحي، تبعه "نحييها لتحيا" من إنتاج وزارة الإعلام البحرينية.

وفي فئة البرامج الوثائقية، حصل "بي بي سي عبر الأجيال" على المركز الأوّل، و"رفقاً بالقوارير" من إنتاج إذاعة زايد للقرآن الكريم على المركز الثاني.



وشهدت نسخة هذا العام مشاركة 80 مؤسسة في معرض لأحدث الابتكارات التقنية والتكنولوجية في مجال الإعلام. كما أقيمت ندوات مهنية تهتم بالتغيّرات التي طرأت في السنوات الأخيرة على المشهد، لا سيّما المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

ويذكر أن المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون هو مهرجان ينظمه اتحاد اذاعات الدول العربية، التابع لجامعة الدول العربية ويهدف الي تطوير التلفزيون العربي ورفع مستواه ويشارك فيه ممثلون من كل الدول العربية، وأقيمت فعاليات هذه الدورة بتونس.

المصدر: RT