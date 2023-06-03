سيمونيان تجمع قصائد الحرب في كتاب "شعر الصيف الروسي"

افتتحت رئيسة تحرير RT مارغريتا سيمونيان برسالة مرئية أمسية شعرية مخصصة لكتاب "شعر الصيف الروسي" الذي يجمع قصائد الحرب لكتاب روس معاصرين

وقالت سيمونيان في رسالة مرئية "في هذا الوقت العصيب، عندما ينام الشخص بأفكار ويصحو بها، عندما يتوجع القلب على شباب بلدنا، والنفس تترقب بشائر النصر وفرحته... حدث شيء ما، حدث تاريخي بلا شك، حتى الآن لم ينل تقييما مناسبا، لكنني متأكدة، أن التاريخ سيمنحه ما يستحق من التقدير، وأن ثقافتنا الروسية العظيمة ستعطيه قدره: لقد علت وصدحت أصوات الشعراء الروس الرائعة.

وأضافت: إنها نفس الأصوات الواضحة والنقية كما كانت أصوات كوكبة الشعراء السوفييت الذين كتبوا القصائد عن الحرب.

وأشارت إلى أن الكوكبة الجديدة من الشعراء الروس المعاصرين الذين خطّوا قصائد الحرب، لا يقلون شأنا عن سيمونوف وتفاردوفسكي وسوركوف ودرونينا وآخرين".

وقالت سيمونيان أنه بدا لها أن من المهم جمع كل هذه الأصوات المعاصرة في كتاب "شعر الصيف الروسي"، ونشره.

وقالت "شكرا لكل من شارك فيه، شكرا لكل من أهتم بالأمر. وأضافت "بالطبع سنواصل".

وأفيد في وقت سابق أن قناة RT ستعرض مجموعة قصائد "الصيف الروسي" في مهرجان "ريد سكوير" للكتاب الذي يقام خلال الفترة من 2 إلى 6 يونيو 2023 في موسكو.

المصدر: RT