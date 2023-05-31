هل تشارك ياسمين صبري في فيلم هوليوودي بمشاهد "جريئة"؟ الفنانة المصرية تجيب

كشفت الفنانة المصرية الشهيرة ياسمين صبري عن إمكانية تأديتها مشاهد جريئة إذا عرض عليها في "هوليوود".

وعلى حسابها في "إنستغرام"، ردت ياسمين صبري على أسئلة عدد من متابعيها (Ask) عبر خاصية "الستوري"، حيث توجه إليها أحد الحسابات بالسؤال: "لو اتعرض عليكي دور في هوليوود بس في مشاهد جريئة..توافقي؟ لتجيب الفنانة المصرية: "إذا كان أنا مبوافقش هنا..حوافق هناك؟!"

وعن تغيير ملامحها وتخليها عن المواد التجميلية، علقت ياسمين صبري في مطلع إجابتها عن سؤال بهذا الخصوص قائلة: "مش ليا..مش بيليق عليا، والتجميل الحقيقى بقى حاجة نادرة".

وكانت الفنانة ياسمين صبري قد أثارت الجدل في وقت سابق، عقب نشرها صورًا جديدة من الإعلان الذي عرض في رمضان الماضي لأحد المنتجعات السكنية، حيث خطفت الأنظار بسبب خفة ظلها مع النجم أحمد عز، وأيضا بملابسها، إذ أنها تحرص على الظهور بالعديد من الإطلالات الأنيقة، وحملت الكثير من الحقائب باهظة الثمن، واختارت أن تنشر صورا لإطلالة واحدة منهم.

جدير بالذكر أن ياسمين صبري تعود للسينما بعد غياب 5 سنوات عبر فيلم يحمل اسم "أبو النسب"، بالتعاون مع الفنان محمد إمام، الذي يُعد التعاون الثالث بينهما بعد نجاحهما بفيلم "جحيم في الهند" عام 2016 وفيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018.

وفي تصريحات سابقة، أكدت ياسمين صبري أنها تعيش فترة نشاط سينمائي، وتشارك في فيلمين بجانب فيلم "أبو النسب"، أحدهما "أكشن"، ومن المقرر طرحه في الصيف.

ويعد مسلسل "فرصة تانية"، الذي تم عرضه في رمضان 2020، آخر أعمال ياسمين صبري التمثيلية.

المصدر: RT + "صدى البلد"