الحكومة المصرية ترد على مطالبات منح الزعيم عادل إمام "قلادة النيل"

ردت السلطات المصرية على المطالبات التي أطلقها البعض بمنح الفنان عادل إمام قلادة النيل، وذلك بمناسبة احتفال الزعيم بعيد ميلاده الـ 82 منذ أيام.

وخلال مداخلة ببرنامج "آخر النهار"، ردت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني على اقتراح الإعلامي تامر أمين، بتكريم عادل إمام من قبل الدولة بجائزة خاصة، قائلة إنها ستطرح هذا الموضوع للنقاش في المجلس الأعلى للثقافة.

وأضافت الوزيرة أن المجلس الأعلى للثقافة يتعامل بجدية مع جميع المقترحات، مشيرة إلى أن تكريم المبدعين واجب على الجميع.

المصدر: "المصري اليوم"