وفاة الموسيقار حسين نازك مؤلف شارة "افتح يا سمسم" (فيديو)

غيب الموت الموسيقار الفلسطيني حسين نازك عن عمر ناهز الـ 81 عاما، والذي يعد واحدا من أبرز من اهتم بالتراث الفلسطيني والسوري وجدد فيهما.

ونعت نقابة الفنانين والوسط الثقافي والموسيقي الموسيقار نازك الذي ولد في مدينة القدس عام 1942، وبعد وقوع المدينة تحت الاحتلال الإسرائيلي تنقل إلى عدة أماكن قبل أن يستقر في دمشق منذ عام 1969.

وبدأ مشواره الطويل في التأليف والتلحين والتوزيع عازفاً على مختلف الآلات في عدة فرق موسيقية غربية وشرقية، وشارك بتأسيس فرقة جوالة، وعندما انتقل إلى سوريا عمل في الإذاعة والتلفزيون السوريين مشاركا في برامجهما المتنوعة عازفا ومؤلفا ومعتمدا على حافطته الموسيقية وذاكرة العديد من الفلسطينيين المعمرين في دمشق.

وسعى نازك بجدية إلى نشر التراث الفلسطيني فأسس وأسهم بتأسيس العديد من الفرق الفنية في التجمعات الفلسطينية في سورية، وأهمها فرقة العاشقين فضلاً عن إطلاقه مشروع إحياء التراث الفلسطيني.

وشدت ألحانه نخبة من أهم الفنانين السوريين أمثال صباح فخري ومصطفى نصري وسمير حلمي ونعيم حمدي.

والتزم الموسيقار حسين نازك منذ بداية مشواره الفني بقضايا الوطن والإنسان فعبر عنها من خلال أعمال موسيقية وغنائية تنتمي للوطن والمقاومة والتراث من خلال فرقتي العاشقين وزنوبيا وغيرهما.

كما كان للطفل نصيب كبير من نتاجه الموسيقي المميز من خلال تأليفه موسيقا مسلسل الأطفال الشهير "افتح يا سمسم" في جزئه الأول والثاني وعودته إليه في الجزء الخامس، إضافة إلى العديد من برامج الأطفال.

ونال نازك عدة جوائز عن أعماله الموسيقية منها الجائزة الأولى لأفضل توزيع أوركسترالي لنشيد وطني بلاد العرب أوطاني، وجائزة أفضل استخدام موسيقي للتراث العربي من مهرجان قرطاج 1980 وجائزتان ذهبيتان من اليابان لأفضل عرض موسيقي ياباني ، إضافة إلى تكريمه ضمن أيام الثقافة السورية عام 2020.

المصدر: "سانا"