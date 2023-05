وسائل الإعلام تكشف عن تفاصيل وفاة المغنية تينا تيرنر

كانت تينا تيرنر قبل وفاتها تقاوم سرطان القولون وخُضعت لعملية زرع كلية.

قالت مجلة People إن المغنية الأمريكية تينا تيرنر التي توفيت في 24 مايو عن عمر يناهز 83 عاما، عانت من عدة أمراض خطيرة، بما في ذلك سرطان الأمعاء.

وغالبا ما كانت تيرنر صريحة بشأن صحتها. وعلى وجه الخصوص، قالت المغنية إنها أصيبت عام 2013 بجلطة دماغية بسبب عدم وجود علاج لارتفاع ضغط الدم. وفي عام 2016 تم تشخيص إصابة تيرنر بسرطان الأمعاء، بينما اعترفت المغنية بأنها حاولت اللجوء إلى المعالجة المثلية للمرض، مما أدى إلى تفاقم حالتها. وأصبح زوج المغنية إروين باخ متبرعا لعملية زرع الكلية.

ونقلت الصحيفة عن مذكرات تيرنر قولها:" تبيّن أن عواقب جهلي كانت مسألة الحياة أو الموت. وفي تلك اللحظة الرهيبة من الذنب والجلد الذاتي، تعلمت شيئا عجيبا عن إروين الذي لم يوبّخني أبدا لخطئي. وبدلا من ذلك، كان مخلصا ولطيفا وفاهما وعازما على مساعدتي في اجتياز كل ذلك على قيد الحياة".

يذكر أن تينا تيرنر، المعروفة بالعديد من الأعمال الناجحة مثل Simply The Best ، Golden Eye ، We Not Need Another Hero ، توفيت بعد صراع طويل مع المرض بمنزلها في بلدة كوسناختي بالقرب من زيورخ السوسرية.

المصدر: نوفوستي