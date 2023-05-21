"تغريبة القافر" تفوز بـ"البوكر العربية 2023" (صور + فيديو)

فاز الكاتب الروائي والشاعر العماني زهران القاسمي، بالجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" عن روايته "تغريبة القافر".

نهنئ الروائي زهران القاسمي فوزه بالجائزة العالمية للرواية العربية 2023 عن رواية تغريبة القافر: https://t.co/GR8obeeDJmpic.twitter.com/CsO6lXlg3Y — International Prize for Arabic Fiction (@Arabic_Fiction) May 21, 2023

مبارك لنا الفوز في الجائزة العالمية للرواية العربية للسنة الثانية على التوالي

تغريبة القافر للكاتب والروائي العماني زهران القاسمي#الجائزة_العالمية_للرواية_العربية_٢٠٢٣pic.twitter.com/oHhT3A1RBF — رشم للنشر والتوزيع (@rashm_ksa) May 21, 2023

فوز رواية "تغريبة القافر" للكاتب العماني #زهران_القاسمي بالجائزة العالمية للرواية العربية- البوكر . pic.twitter.com/8xbaq72S6D — 🌐 Moteb F. Alshammary (@rwabee26) May 21, 2023

تغريبة القافر وزهران القاسمي أول بوكر عماني pic.twitter.com/xHowgud9fF — بشرى خلفان (@bushrakhalfan) May 21, 2023

وتم يوم الأحد الكشف عن نتائج الجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها لعام 2023 في احتفالية عقدت في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات.

وقبلها قال رئيس مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية)، ياسر سليمان، إن الجائزة تأتي في جو من الاستقلالية والنزاهة، وإن أعضاء لجنة التحكيم على رأسهم محمد الأشعري كانوا حريصين على ذلك بشدة.

وكانت جائزة البوكر العالمية للرواية العربية، قد أعلنت أخيرا عن الروايات التي وصلت إلى القائمة القصيرة في دورتها السادسة عشرة لعام 2023، ويحصل كل كاتب وصلت روايته إلى القائمة القصيرة على جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار، بينما يحصل الفائز بالجائزة الكبرى على جائزة مالية كبرى قدرها 50 ألف دولار، تضاف إلى الـ10 آلاف دولار.

وفيما يلي عناوين الروايات التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية للعام 2023 وهي "مُنّا" للجزائري الصديق حاج أحمد، و"حجر السعادة" للعراقي أزهر جرجيس، و"كونشيرتو قورينا إدواردو" لليبية نجوى بن شتوان، و"أيام الشمس المشرقة" للمصرية ميرال الطحاوي، و"الأفق الأعلى" للسعودية فاطمة عبدالحميد، و"تغريبة القافر" للعماني زهران القاسمي.

وتضم القائمة القصيرة لدورة الجائزة العالمية للرواية العربية 2023 ثلاث كاتبات وثلاثة كتاب من ستة بلدان عربية، تتميز رواياتهم بالتنوع في المضامين والأساليب وتعالج قضايا راهنة وهامة.

وتشهد الدورة الحالية من الجائزة وصول كاتبتين سبق لهما الوصول إلى القائمة القصيرة في الدورات السابقة، وهما نجوى بن شتوان عن "زرايب العبيد" في عام 2017 وميرال الطحاوي عن "بروكلين هايتس" في عام 2011، فيما ترشح ثلاثة كتاب إلى المراحل النهائية للمرة الأولى، وهم الصديق حاج أحمد، وفاطمة عبد الحميد، وزهران القاسمي.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية