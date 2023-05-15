مصر.. وفاة فنان من الزمن الجميل (صورة)

توفي مساء اليوم الاثنين، الفنان النوبي محمد الإدنداني، بالاسكندرية، عن عمر يناهز 82 عاما.

ورحل الإدنداني، الذي كرم مؤخرا في مهرجان القاهرة للدراما، عن عالمنا مساء اليوم، بعد أقل من مرور شهر على وفاة زوجته.

حياته الفنية:

بدأ مشواره الفني بتقديم المونولوج.

شارك في مجموعة من المسلسلات الشهيرة، ومنها "حكايات ميزو"، و"الأيام"، و "الراية البيضاء"، و "جمهورية زفتى".

شارك في مسرحيات عديدة مع الفنان محمد نجم، ومنها "طار فوق عش المجانين".

ومن أبرز الافلام التي شارك بها فيلم "سكوت هنصور".

المصدر: "مصراوي"