رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالمتحدة في مصر: فيلم كليوباترا الذي سنقدمه موثق بالعلم والتاريخ

كشف رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالمتحدة في مصر أحمد الدريني، أن فيلم كليوباترا الذي أعلن عنه ردا على فيلم "نتفليكس" الذي يحمل تزييفا، يتم العمل عليه على قدم وساق وبتدقيق معلوماتي.

وخلال مداخلة تلفزيونية، أوضح أحمد الدريني أن الكلام الوارد في فيلم "كليوباترا السوداء" على منصة "نتفلكس" لا يصح أن يكون في فيلم وثائقي يعتمد على المعلومات.

وتابع الدريني: "لا بد أن يتم تشخيص ما حدث، لدينا مجموعة تصريحات عن صناع الفيلم، ونحن نوثق التاريخ ولسنا في حالة تلاسن مع المنصة التي أنتجت الفيلم"، مضيفا: "دائما الخطوة الأولى في أي عمل وثائقي هي خطوة البحث والتدقيق والإعداد، وهذه خطوة مهمة وأساسية لبناء العمل الوثائقي، والرجوع للمتخصصين والخبراء".

وأشار إلى أن كبار علماء المصريات يعملون على تاريخ كليوباترا، كما أن فيلم كليوباترا الذي سنقدمه سيكون معتمدا على العلم والتاريخ، حيث أن العمل يتم بدقة على فيلم كليوباترا، ونتواصل مع متخصصين أجانب.

وكانت القناة الوثائقية، بقطاع الإنتاج الوثائقي في شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت بدء أعمال التحضير لإنتاج فيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا السابعة "Cleopatra VII"، ابنة بطليموس الثاني عشر، وهي المعروفة باسم كليوباترا، آخر ملوك الأسرة البطلمية، تلك الأسرة التي حكمت مصر في أعقاب وفاة الإسكندر الأكبر.

المصدر: "القاهرة 24"